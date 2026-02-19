DANAS SEDNICA SKUPŠTINE AP VOJVODINE: Na dnevnom redu prostorni plan za "Frušku goru"
U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas od 10 časova biće održana 15. sednica, a pred poslanicima će se naći pet tačaka dnevnog reda. Između ostalog, razmatraće se predlog odluke o izmenama i dopunama Prostornog plana područja posebne namene za predeo Fruška gora.
Kako je saopšteno iz pokrajinskog parlamenta, planirano je i donošenje odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici, kao i Akademije strukovnih studija Novi Sad u Novi Sad.
Na dnevnom redu naći će se i predlozi odluka o raspodeli sredstava namenjenih unapređenju položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, kao i podsticanju multikulturalnosti i tolerancije. Takođe, predviđeno je i izdvajanje sredstava za organe i organizacije u kojima su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina.