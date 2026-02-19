Slušaj vest

Skandalozne scene obeležile su svečanost u Novom Sadu u ponedeljak, gde je događaj posvećen velikom jubileju Matice srpske pretvoren u politički performans i otvoreni napad na crkvene velikodostojnike!

Dok su se okupljeni trudili da dostojanstveno obeleže važan kulturni datum, grupa blokadera odlučila je da sve pretvori u haos, zvižducima, uvredama i nepristojnim gestovima upućenim mitropolitu Joanikiju.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju ne samo odsustvo elementarne kulture, već i otvorenu mržnju prema institucijama koje su vekovima stub srpskog nacionalnog identiteta.

Ovakvo ponašanje nije samo incident, već svesna demonstracija nepoštovanja prema državi, tradiciji i vernicima. Zviždati mitropolitu na događaju od nacionalnog značaja znači udariti i na samu Srpsku pravoslavnu crkvu.

1/6 Vidi galeriju Blokaderski haos u Novom Sadu Foto: Printscreen X, Printscreen/X, Informer TV

Treba podsetiti i da su se među razularenim blokaderima našli i oni koji ne plaćaju porez državi, pa su ustali protiv države! Naime, biznismen Branko Babić je na Iksu razotkrio upravo takav blokaderski par, za koji tvrdi da živi od prodaje igračaka na crno.

Upravo su oni snimljeni kako urlaju i ponosno pokazuju srednji prst, maltene pozirajući pred kamerama!

Takođe su pred dolazak ispred SNP objavili na Instagramu stori uz poruku: "Idemo da dočekamo smećara!"