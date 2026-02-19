Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji.

- Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede - napisao je predsednik.

Digitalna transformacija i veštačka inteligencija nisu samo tehnologija, to je budućnost Srbije, dodao je.

Predsednik Srbije potom je obišao AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju zajedno sa delegacijom Republike Srbije.

- U obilasku paviljona @indiaaiexpo i najnovijih dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera i veštačke inteligencije. Zadivljen brzinom razvoja tehnologije koje oblikuju budućnost sveta. I zahvalan na prilici da Srbija bude deo ovog globalnog pokreta - napisao je Vučić na Instagramu.

Ponosan što naša zemlja ima svoj nacionalni štand među malobrojnim državama koje se predstavljaju na ovom prestižnom događaju, dodao je.

- To je jasna poruka da Srbija želi da bude aktivan učesnik u oblikovanju tehnološke budućnosti. Uveren sam da prisustvo Srbije na ovakvim skupovima dodatno jača našu međunarodnu poziciju i otvara vrata novim investicijama i partnerstvima - ističe predsednik.

Tehnološki razvoj i veštačka inteligencija za nas nisu pitanje prestiža, već ključ dugoročnog ekonomskog rasta, modernizacije države i boljeg kvaliteta života naših građana, dodao je Vučić.

- Nastavićemo da ulažemo u znanje, infrastrukturu i inovacije, kako bi Srbija bila konkurentna i uspešna u eri novih tehnologija - podvukao je on.

