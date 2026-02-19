Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Indije, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji.

Vučić je govorio o važnim temama.

- Danas je zabranjeno za publiku, inače je mnogo mladih ljudi dolazilo na naš štand. Veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju, moraćemo da se bavimo svim ključnim pitanjima. Moraćemo da se bavimo većim ulaganjima u obrazovanje, u one delove privrede, kulture i vojske.

- Moraćemo da gledamo kako da primenjujemo, da gledamo kako da učimo decu. Veoma sam zadovoljan posetom, očekuje me sastanak sa predsednicom Indije - rekao je Vučić.

Svi znamo, to je ogroman problem, onaj ko zastane u ovome izgubiće suverenost, sve. Neće imati ništa svoje, dodao je Vučić.

- To su problemi sa kojima se suočavamo, morate užurbano da radite na razvoju infrastrukture. Zato su nam potrebne nove škole, univerziteti, DATA centri. Ovde moramo odmah da uđemo, to će zahtevati promene. Da dobro razumemo šta je to u svetu što se dešava. Indija je uspela da napravi izuzetnu stvar. Indijci imaju emociju, po ceo dan im je tema veštačka inteligencija.

- Ja i danas znam veoma malo, trudim se da učim brzo, te dve srpske reči su strane reči "ne znam". Svi sve znaju, malo karikiram. Bio sam na bezbroj samita o veštačkoj inteligenciji. Zahvaljujući mojoj odluci Srbija ima jedan od najmodernijih DATA centara u celoj južnoj Evropi.

Ne znam da čitam podatke sa skenera, ali sam obezbedio najmodernije magnetne rezonance i skenere, dodao je predsednik i dodao da isto važi za pruge.

- Ne znam da zidam, ali sam izgradio grad u gradu zajedno sa ljudima koji su pomogali. Važno je da prihvatite da ne znate. Ti koji mene ismevaju, to im je sve što znaju i da gledaju porno sadržaj na svojim telefonima. Dobro je da ne znam, da drugi znaju, trudim se da saznam, da naučim.

O blokaderima

- Niko ovde nikakve stranke nije postavljao, ovde radim posao za svoju zemlju i svoj narod. Samo da ne tuku. Najviše vole da odu u Njujork, a ne bi da se vrate na selo ni za živu glavu. Bili su protiv mosta, protiv Beograda na vodi, Generalštaba, auto-puteva, vozove su nam kamenovali. Nema protiv čega nisu bili, sad su protiv akvarijuma, ne znaju ljudi šta će sa sobom. Postoji jedna kasta koja želi da sruši svaki uspeh i ne mogu da podnesu da neko drugi izgradi sve što su mislili da njima pripada. Mislim da ljudi u Srbiji sve razumeju. Rušili su sve, na kraju i Srpsku pravoslavnu crkvu.

O ekonomiji

- U februaru u prvoj polovini imamo za preko 5 milijardi što je oko 50 miliona evra veće prihode nego što smo očekivali. Ovo je drugi mesec zaredom da imamo bolje prihode nego što smo planirali, samo da se tako nastavi - kazao je Vučić.

O Moki Slavniću

- On je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Jesu li oni preimetili, sportista je mnogo više na strani razuma nego na strani rušenja, samo što oni to ne žele da vide.