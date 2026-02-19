Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju sa izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgievom.

- Srdačan susret sa direktorkom Georgievom. Kao i uvek, sa pažnjom sam slušao korisne savete i ideje za rešavanje gorućih izazova današnjice. Ponovio sam zahvalnost MMF-u na poverenju koje ima u Srbiju i naglasio da je odgovorna makroekonomska politika, uz podršku i angažovanje Međunarodnog monetarnog fonda, pomogla Srbiji da izgradi snažan sistem zaštite u izazovnom okruženju.