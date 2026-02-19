Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju sa izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgievom.

- Srdačan susret sa direktorkom Georgievom. Kao i uvek, sa pažnjom sam slušao korisne savete i ideje za rešavanje gorućih izazova današnjice. Ponovio sam zahvalnost MMF-u na poverenju koje ima u Srbiju i naglasio da je odgovorna makroekonomska politika, uz podršku i angažovanje Međunarodnog monetarnog fonda, pomogla Srbiji da izgradi snažan sistem zaštite u izazovnom okruženju.

- Razgovarali smo i o digitalizaciji ekonomije, brzom razvoju veštačke inteligencije i njihovom uticaju na tržište rada. Poseban fokus bio je na energetici kao stubu razvoja i na izazovima za stabilizaciju globalnih prilika koje se prelivaju na naš region.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ NA AI EXPO U NJU DELHIJU: Zahvalan sam na prilici da Srbija bude deo ovog globalnog pokreta
U obilasku paviljona @indiaaiexpo i najnovijih dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera copy.jpg
Politika"NE DAO BOG DA SE DOČEPATE VLASTI NA 10 DANA, UNIŠTILI BISTE ZEMLJU" Vučić: Ne znaju ništa o interesima države, misle da treba da budemo birokratska sekretarica
Aleksadnar Vučić (2).png
PolitikaZAHTEV ZA UKIDANJE UVOZA JE IDEJA ZLATKA KOKANOVIĆA Vučić: Nemoguće ukinuti uvoz svega, deo poljoprivednika se bavi politikom, a ne agrarom
2026-02-18 17_37_55-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png
Politika"RAZMIŠLJAM O POMILOVANJU "Vučić:Kada si blokader imaš pravo da tučeš,a kad provociraš i dobiješ šamar,za to treba 10 godina neko da dobije?Da li je to pravda?
Aleksadnar Vučić (1).png