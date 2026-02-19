PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO S DIREKTORKOM MMF-a: Važan razgovor tokom Samita u Nju Delhiju
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju sa izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgievom.
- Srdačan susret sa direktorkom Georgievom. Kao i uvek, sa pažnjom sam slušao korisne savete i ideje za rešavanje gorućih izazova današnjice. Ponovio sam zahvalnost MMF-u na poverenju koje ima u Srbiju i naglasio da je odgovorna makroekonomska politika, uz podršku i angažovanje Međunarodnog monetarnog fonda, pomogla Srbiji da izgradi snažan sistem zaštite u izazovnom okruženju.
- Razgovarali smo i o digitalizaciji ekonomije, brzom razvoju veštačke inteligencije i njihovom uticaju na tržište rada. Poseban fokus bio je na energetici kao stubu razvoja i na izazovima za stabilizaciju globalnih prilika koje se prelivaju na naš region.