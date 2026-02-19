Organi žrtava sa Kosova i Metohije uklanjani su i, prema navodima, prodavani imućnim kupcima u inostranstvu , izjavio je u razgovoru za RIA Novosti predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović .

On je podsetio da je nekadašnja glavna tužiteljka Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju Karla del Ponte ranije iznela tvrdnje da su Srbi i drugi nealbanci sa Kosova odvođeni u "Žutu kuću" na severu Albanije, te da su njihovi organi prodavani iz oblasti Burelija.

"U jednom trenutku, zapadni mediji su izveštavali da je na ovoj lokaciji u Albaniji završio i određeni broj žena iz istočnoevropskih zemalja i bivšeg Sovjetskog Saveza. Ali, nije sprovedena nikakva istraga, jer ako se to potvrdi, otkrilo bi se da uzeti organi nisu bili namenjeni Srbiji, Kosovu i Metohiji ili drugim zemljama u regionu, već su avionima transportovani gde god je neko imao sredstva da kupi organe nevinih žrtava", rekao je Odalović.