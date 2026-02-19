Slušaj vest

Organi žrtava sa Kosova i Metohije uklanjani su i, prema navodima, prodavani imućnim kupcima u inostranstvu, izjavio je u razgovoru za RIA Novosti predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović.

On je podsetio da je nekadašnja glavna tužiteljka Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju Karla del Ponte ranije iznela tvrdnje da su Srbi i drugi nealbanci sa Kosova odvođeni u "Žutu kuću" na severu Albanije, te da su njihovi organi prodavani iz oblasti Burelija.

"U jednom trenutku, zapadni mediji su izveštavali da je na ovoj lokaciji u Albaniji završio i određeni broj žena iz istočnoevropskih zemalja i bivšeg Sovjetskog Saveza. Ali, nije sprovedena nikakva istraga, jer ako se to potvrdi, otkrilo bi se da uzeti organi nisu bili namenjeni Srbiji, Kosovu i Metohiji ili drugim zemljama u regionu, već su avionima transportovani gde god je neko imao sredstva da kupi organe nevinih žrtava", rekao je Odalović.

