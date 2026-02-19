Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na plenarnoj sesiji šefova delegacija na AI samitu u Nju Delhiju.

- Države koje kontrolišu ključnu digitalnu infrastrukturu i tehnološke platforme imaju mogućnost da postavljaju standarde. Države koje zavise od tuđih sistema prilagođavaju se pravilima koja nisu same definisale. Srbija to razume. Mi nismo tehnološka supersila, ali nismo ni pasivni posmatrač. Poslednjih godina snažno investiramo u istraživačke centre, obrazovanje u oblasti veštačke inteligencije i regulatorne okvire koji prate razvoj tehnologije.