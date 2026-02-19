Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićobraćajući se iz Nju Delhija rekao je da je ovo drugi mesec zaredom da imamo bolje prihode nego što je planirano.

- U februaru u prvoj polovini, kada ide najveće prikupljanje PDV, akciza, carina, poreza na dobit, imamo za preko pet milijardi, oko 50 miliona evra, veće prihode nego što smo očekivali. Baš sam srećan, posebno sam srećan zbog značajno većeg domaćeg PDV - rekao je Vučić i dodao: