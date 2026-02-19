Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da iako i sada dosta toga ne zna o veštačkoj inteligenciji i nije ga sramota da kaže da nešto ne zna, da zemlja čiji je predsednik zahvaljujući njegovoj odluci, ima jedan od najmodernijih data centara u celoj Jugoistočnoj Evropi a da će do kraja godine imati tri superkompjutera.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje povodom pisanja opozicionih medija u Srbiji i medija u regionu da nedavno nije znao odgovor na pitanje šta je veštačka inteligencija a sada je na samitu posvećenom ovoj temi u Nju Delhiju, rekao da je u Srbiji sramota reći da se nešto ne zna, ali da se on trudi da ne bude takav i da se trudi da uči.

- Za mene nije sramota da kažem te dve srpske reči koje su strane gotovo svim Srbima, a to je da izgovorite da nešto ne znate. Ne znam je strana reč u našem jeziku. Svakog Srbina što god pitate, svi sve znaju. Malo preterujem, karikiram, ali ja se trudim da ne budem takav. Iako sam bio na bezbroj samita o veštačkoj inteligenciji i foruma, to ne znam. Ali znam da za razliku od tih koji mi se smeju, koji me ismevaju u regionu, da moja zemlja, kojoj sam predsednik, zahvaljujući mojoj odluci ima jedan od najmodernijih data centara u celoj jugoistočnoj Evropi i da će imati do kraja godine tri superkomputera. A oni nemaju pojma ni šta je superkompjuter a svetlosnim godinama su daleko od izgradnje i tri puta manjeg data centra - naveo je on.

Dodao je da ne zna da čita podatke sa skenera i magnetne rezonance ali da je učestvovao u izgradnji najmodernijih kliničkih centara u našoj zemlji, obezbedio najmodernije magnetne rezonance i skenere, da ne ume da gradi pruge ali da je obezbedio i pomogao da se izgrade moderne pruge.

- Ja ne znam i dalje ni da zidam, ali sam izgradio grad u gradu, zajedno sa drugim ljudima koji su pomagali, poput Beograda na vodi koji je i dalje najmodernije i najveće gradilište u Jugoistočnoj Evropi. Ne znam mnogo toga ali je važno da prihvatite da ne znate i da se onda borite i da radite i da razumete šta je to što je važno a tim koji mene ismevaju, a od kompjutera još koriste Komodor 64 i Spektrum, to im je sve što znaju i da gledaju porno sadržaj u svojim telefonima, čestitam im na tome - rekao je Vučić.

Srbija je, kako je rekao, otišla daleko ispred njih zahvaljujući onome koji ne zna, dok oni koji znaju zaostaju za našom zemljom

Dodao je da će nastaviti da se bavi takvom politikom i da se trudi da sazna i nauči a da je to naučio od Šimona Peresa i na vreme prihvatio.