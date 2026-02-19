Slušaj vest

Stigle su fantastične vesti za Srbiju! Uticajni Fajnenšel Tajms ekskluzivno je objavio da američki Catepillar ulaže u srpsku kompaniju ElevenEs i da kreće izgradnja fabrike litijumskih baterija najnovije generacije u Srbiji.

Ovo je još jedan pokazatelj da, dok blokaderi pokušavaju da zaustave svaki projekat, Srbija se hrabro bori!

- Srpska kompanija ElevenEs je završila prvo zatvaranje svoje investicione runde Serije B, koju je podržala kompanija Caterpillar Venture Capital, Inc., podružnica u potpunom vlasništvu kompanije Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) - vodećeg svetskog proizvođača građevinske i rudarske opreme, terenskih dizel i gasnih motora, industrijskih gasnih turbina i dizel-električnih lokomotiva. Pored toga, u rundi je učestvovala i filijala kompanije BST (HK) Ltd., vodeće trgovačke kuće sa sedištem u Hong Kongu - navodi Fajnenšel Tajms.

Foto: Screenshot

Ova transakcija predstavlja značajnu prekretnicu u budućnosti evropske proizvodnje baterija, jer će se prihod koristiti za početne faze infrastrukture i opreme ka planiranoj mega-fabrici, čija izgradnja počinje u februaru 2026. godine. Prve isporuke baterijskih ćelija očekuju se 2027. godine. Ovaj projekat pozicionira ElevenEs na čelu globalne energetske tranzicije i označava značajan korak napred u pružanju naprednih elektrifikovanih rešenja iz evropskih izvora.

Ključni podaci o projektu - Lokacija: Subotica, Srbija - Površina objekta (Faza 1): ~25.000 m² - Tehnologija: LFP Edge (litijum-gvožđe-fosfat) – bez kobalta i nikla - Kapacitet (Megafabrika): 1 GWh godišnje - Radna snaga: 350+ - Bezbednost: Najsavremeniji automatizovani objekat za rukovanje stabilnim, neisparljivim LFP materijalima - Održivost: Proizvodnja sa nižim ugljeničnim otiskom i dizajn objekta optimizovan za mali otpad i cirkularnost

- Kompanija ElevenEs skalira svoju sopstvenu tehnologiju baterija sa litijum-gvožđe-fosfatom (LFP) Edge kako bi zadovoljila stroge zahteve performansi industrijskih vozila i opreme u rudarstvu, građevinarstvu, železnici i pomorstvu, pored električnih vozila na baterije (BEV), autobusa, kamiona i sistema za skladištenje energije na baterije (BESS). Saradnja sa kompanijom Caterpillar jača misiju kompanije ElevenEs da isporuči robusna i pouzdana rešenja za baterije kupcima širom sveta - navodi portal.

Nakon završetka industrijskog pilot pogona za proizvodnju baterija 2023. godine, kompanija ElevenEs će preći sa pilot operacija na masovnu proizvodnju, specijalizujući se za visoko-performansne prizmatične ćelije sa LFP lopaticama. Novi fabrički kompleks će imati skoro 25.000 kvadratnih metara najsavremenijih proizvodnih pogona.

Projekat kompanije ElevenEs gradi visokotehnološki ekosistem u Srbiji koji će zaposliti više od 350 ljudi, značajno povećavajući postojeći tim od preko 110 međunarodnih stručnjaka.

- U ključnom trenutku za evropsku industriju baterija, investicija kompanije Caterpillar će podržati ElevenEs u njenim koracima ka unapređenju LFP tehnologije, proširenju globalnog prisustva, skaliranju poslovanja na proizvodni pogon od 1 GWh i pozicioniranju svoje vodeće pozicije na evropskom tržištu - rekao je Nemanja Mikać, osnivač i izvršni direktor ElevenEs-a.

O kompaniji ElevenEs ElevenEs je kompanija za tehnologiju baterija posvećena industrijalizaciji litijum-gvožđe-fosfatnih (LFP) baterijskih ćelija, paketa i sistema za električnu mobilnost i skladištenje energije. Osnovana u Luksemburgu sa sedištem i glavnim poslovanjem u Srbiji, kompanija ElevenEs se fokusira na pružanje bezbednih, održivih i visokoperformansnih baterijskih rešenja za evropsko i severnoameričko tržište.

- Radujemo se razvoju naprednih LFP rešenja za različite industrijske primene, nastavku inovacija u sistemima za skladištenje energije u baterijama i podršci Caterpillar-ovom fokusu na energetska rešenja.

Investicija američkog giganta Caterpillar Inc. u srpski ElevenEs, o kojoj je pisao Fajnenšel Tajms potvrđuje da Srbija ostaje pouzdan partner i privlačna destinacija za visokotehnološka ulaganja uprkos naporima blokadera da osujete sve važne projekte u našoj zemlji, poput Generalštaba.