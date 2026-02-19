Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da blokaderi napadaju sve temelje srpskog društva i srpske državnosti i sve ono što je, kako je istakla, kroz vekove održalo srpski narod i dodala da su se postavili iznad svake institucije u zemlji, pa i Srpske pravoslavne crkve (SPC) i dali sebi za pravo da odlučuju ko je u SPC prihvatljiv, a koga treba linčovati.

- Oni daju sebi za pravo da odlučuju ko je u redu, kome ne treba zvižaditi, a koga treba linčovati, vređati i zviždati mu. Oni su stavili sebe iznad svega u ovoj zemlji, iznad svake institucije i svakog čoveka. Dali su sebi za pravo da kažu ko je u SPC prihvatljiv, a koga treba jahati, linčovati i vući za bradu. To nismo videli u ovoj zemlji od 1945. godine - rekla je Brnabić za TV Pink.

Na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da u Srbiji ne postoji sekularna država i da je SPC navodno ''produžena ruka režima'', Brnabić je rekla da je takva izjava skandalozna i da je ''ludilo blokadera'' došlo do toga da šire mržnju prema SPC.

- Da, postoji sekularna država. Ali vi blokaderi nikada ne pravite razliku između podrške i poštovanja. Ne slažemo se mi u svim pitanjima, ali imamo poštovanje prema SPC, kao što SPC ima poštovanje prema državi i zvaničnicima koje je birao narod Srbije. A oni su rekli "mi da dođemo na vlast rasturili bismo SPC, ne bi postojala". Ovo je nepojmljiv skandal i udar na sve što je održalo i spasilo srpski narod, bez obzira da li verujete u Boga, da li ste pripadnik Crkve ili ne. To su istorijske činjenice. To se ne dira, na to se ne udara - istakla je Brnabić.

Dodala je da je politika blokadera politika mržnje i vređanja onoga što jeste Srbija i njen nacionalni identitet.

- Njima je Matica srpska katastrofa, Sveti Sava je karijerista, svetosavlje nešto najgore što se desilo srpskom narodu, Kosovo je nezavisno. To je njihova politika - rekla je Brnabić.

Ukazala je da je predsednik Aleksandar Vučić mudrom politikom sveo na minimum proteste blokadera tako što ih je, kako kaže, pustio da pokažu ko su i šta su.

- To je sve što je Aleksandar Vučić uradio. Molio je građane Srbije, većinsku Srbiju za mir, strpljenje i trpeljivost i da daju vremena i prostora da oni pokažu ko su, šta su i za šta su. To je uradio Vučić, tako ih potpuno ogolio i sveo njihove proteste na minimum - rekla je Brnabić.

Navela je da je ostao mali broj blokadera za koje ne može da razume da su protiv svega.