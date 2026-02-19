- U okviru posete Indiji imao sam odličan i prijateljski sastanak sa predsednicom Indije o proširenju naše saradnje u brojnim oblastima. Gostoprimstvo i spremnost za dalji razvoj međudržavnih odnosa još jednom potvrđuju duboko poštovanje i prijateljstvo koje Srbija i Indija neguju već decenijama. Razgovarali smo o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija, kao i o mogućnostima da saradnju u oblasti inovacija, tehnologije i obrazovanja podignemo na viši nivo. Posebno cenim iskrenu podršku i spremnost da unapredimo partnerstvo u vremenu u kojem se razvoj sve više oslanja na znanje, napredne tehnologije i digitalnu transformaciju.