VUČIĆ S PREDSEDNICOM INDIJE U NJU DELHIJU: "Razgovarali smo o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Nju Delhiju sa predsednicom Republike Indije Drupadu Murmu.
- U okviru posete Indiji imao sam odličan i prijateljski sastanak sa predsednicom Indije o proširenju naše saradnje u brojnim oblastima. Gostoprimstvo i spremnost za dalji razvoj međudržavnih odnosa još jednom potvrđuju duboko poštovanje i prijateljstvo koje Srbija i Indija neguju već decenijama. Razgovarali smo o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija, kao i o mogućnostima da saradnju u oblasti inovacija, tehnologije i obrazovanja podignemo na viši nivo. Posebno cenim iskrenu podršku i spremnost da unapredimo partnerstvo u vremenu u kojem se razvoj sve više oslanja na znanje, napredne tehnologije i digitalnu transformaciju.
- Zahvalan predsednici Murmu na izrazima poštovanja prema Srbiji i razumevanju naših nacionalnih interesa. Ovaj susret potvrđuje zajedničku posvećenost miru, stabilnosti i razvoju, ne samo naših država, već i šireg međunarodnog okruženja. Nastavljamo da gradimo odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju i poverenju, otvarajući nove prilike za naše građane i naše privrede.