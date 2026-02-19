Slušaj vest

Pečat sa natpisom na srpskom jeziku i nekoliko drugih dokumenata zaplenjeni su prilikom policijske kontrole na prelazu u Brnjaku.

Kako prenosi Kosovo onlajn, tzv. Kosovska policija saopštila je da je u večernjim satima 18. februara, tokom redovne kontrole na prelazu Brnjak, u automobilu sa tablicama Republike Srbije pronašla jedan pečat sa natpisom na srpskom jeziku i više pratećih dokumenata. Vozilom je, kako se navodi, upravljao „muškarac kosovskog državljanstva“.

Prema policijskom izveštaju, osim pečata, zaplenjeni su i dokumenti na srpskom jeziku, zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kao i dva ugovora sastavljena na srpskom.

„Po nalogu nadležnog tužioca, pečat i dokumenta su konfiskovani, a slučaj je u daljoj istražnoj proceduri“, navodi se u 24-časovnom izveštaju policije.