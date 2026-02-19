Slušaj vest

Na ponovljenim tužilačkim izborima za novi sastav Visokog saveta tužilaštva (VST), koji treba da se održe 25. februara na nekoliko biračkih mesta, kako nezvajično saznajemo, glavna tužiteljka u Apelacionom sudu u Novom Sadu Tatjana Lagumdzija donela je odluku da se glasa u njenom kabinetu, što sagovornici iz pravosuđa ocenjuju kao skandal.

Kako objašnjavaju, Lagumdzija je hijerarhijski nadređena svim tuẓ̌iocima na teritoriji AP Vojvodina.

Tužiteljke Tatjana Lagumdžija i Zagorka Dolovac Foto: Kurir

- Na pomolu je novi skandal na tužilačkim izborima koji se ponavljaju zbog nepravilnosti na nekoliko biračkih mesta, jer se manevrisanjem predizbornim radnjama pravi prostor za neprimereni uticaj na biračko telo - tužioce sa teritorije AP Vojvodine - kaže izvor iz pravosuđa.

On je ukazao da upravo ova činjenica, da tužioci glasaju u kabinetu svog šefa, može biti jedan od razloga za izjavljivanje novih prigovora na izbornu proceduru i to zbog sumnje na neprimereni uticaj šefa na svoje podređene.

- Na potezu je sada Izborna komisija VST koja je primila ovu Lagumdžijinu odluku, a koja ima mehanizme da unapred eliminiše ovaj mogući razlog za prigovor i novo poništavanje izbora na biračkom mestu u Novom Sadu - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, izbori za nove članove VST iz reda javnih tužilaca bili su održani u utorak 23. decembra, a dan kasnije podneti su prigovori VST-u na njihovu regularnost.

Međutim, kršenjem propisanih zakonskih procedura predsenik VST-a Branko Stamenković je doneo rešenja kojima je odbio prigovore, protiv kojih rešenja su odmah izjavljene žalbe Ustavnom sudu.

Branko Stamenković Foto: Beta / Miloš Miškov

Potom je Ustavni sud 15. januara usvojio žalbe javnih tužilaca (birača) i poništio rešenja VST o odbijanju njihovih prigovora jer rešenja VST nisu bila doneta u skladu sa zakonskim procedurama za odlučivanje o prigovorima.

Istom odlukom naložio je ponavljanje izbora u roku od 8 dana, ali je ovaj rok već probijen zbog niza pokušaja da se opstruiše izvršenje odluke Ustavnog suda.

Ponovljeni izbori će biti održani 25. februara i to na biračkim mestima Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kraguevac 3.