"ČEKAJ, BRATE, IMALI SMO PRE NJEGA 10 PREDSEDNIKA..." Evo šta je legendarni Moka Slavnić rekao o Vučiću
Košarkaška legenda Zoran Moka Slavnić otvoreno je podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ulaganja države u sport.
Gostujući u podkastu "Kazneni prostor", Slavnić je podsetio na brojne stvari koje je Srbija uradila kako bi pomogla profesionalni sport.
- Najbolja stvar, od nekih loših, koliko država misli na te bivše, uvedena su nacionalna priznanja, koja su doprinela da 80 procenata onih koji nisu otišli napolje i nisu uspeli da se obogate, a isto su trenirali, a osvojili jednu od devet medalja (olimpijske, svetske i evropske) danas će imati taj benefit. I zašto između ostalog obožavam Vučića jer ima taj osećaj za sport. Voli sport, igrači su drugi dan od osvajanja Evropskog prvenstva u vaterpolu dobili svoje premije - rekao je Slavnić.
Dodao je takođe da su primanja koja dobijaju sportisti koji su osvajali medalje na velikim takmičenjima izuzetna za ovo podneblje.
- Neko kaže "nije to njegovo". Pa čekaj, brate, imali smo pre njega 10 predsednika i to takođe nije bilo njihovo, pa se niko nije toliko brinuo. Samo jedna zemlja imala je veće premije za Olimpijske igre u Parizu od naše zemlje. Zašto je to dobro, zašto je tu važna šira slika. Jer danas ako krenu da se bave sportom, ako su sportisti dobri i osvajaju medalje imaju razlog da ne odu napolje, imaće vrlo pristojna primanja, nenormalna za ovo podneblje. Novac sa kojim možeš i u Nemačkoj da živiš - ukazao je Slavnić.