Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministar Dačić i ambasador Bocan-Harčenko ocenili su da su bilateralni odnosi dve zemlje tradicionalno veoma dobri i prijateljski i izrazili zadovoljstvo što Republika Srbija i Ruska Federacija ostvaruju i uspešnu saradnju u oblasti unutrašnjih poslova i vanrednih situacija.

2 (1).jpg
Foto: MUP Srbije

Sagovornici su razmatrali mogućnosti jačanja saradnje u narednom periodu, od obostranog interesa i saglasili se da je saradnja u oblasti borbe protiv svih vidova kriminala prioritet u saradnji nadležnih organa dve zemlje.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaVUČIĆ S PREDSEDNICOM INDIJE U NJU DELHIJU: "Razgovarali smo o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija"
aleksandar Vučić Indija IA samit.jpg
PolitikaJOŠ JEDAN NAPAD NA CRKVU! IZBAČENI TEOLOG SRAMNO VREĐAO SPC NA BLOKADERSKOJ N1: "Produžena ruka mafije, SPC odlikuje pedofile, zločince" (VIDEO)
Vukašin Milićević
PolitikaNA POMOLU NOVI SKANDAL NA TUŽILAČKIM IZBORIMA: Tužioci u Vojvodini će za VST glasati u kabinetu svoje šefice?
Tužiteljke Tatjana Lagumdžija i Zagorka Dolovac
Politika"BLOKADERI NAPADAJU SVE TEMELJE SRPSKOG DRUŠTVA" Brnabić: Šire mržnju prema SPC
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (4).jpeg