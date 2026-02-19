Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministar Dačić i ambasador Bocan-Harčenko ocenili su da su bilateralni odnosi dve zemlje tradicionalno veoma dobri i prijateljski i izrazili zadovoljstvo što Republika Srbija i Ruska Federacija ostvaruju i uspešnu saradnju u oblasti unutrašnjih poslova i vanrednih situacija.

Foto: MUP Srbije

Sagovornici su razmatrali mogućnosti jačanja saradnje u narednom periodu, od obostranog interesa i saglasili se da je saradnja u oblasti borbe protiv svih vidova kriminala prioritet u saradnji nadležnih organa dve zemlje.