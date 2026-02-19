- Mnoge stvari mi se ne sviđaju. Izgovorio sam da ćemo mi svakako podržati studentsku listu, bez obzira što niko od nas nije na toj listi. Ja sam potpuno svestan i očigledno je i da su među njih ubačeni neki ljudi koji lobiraju na ovu ili onu stranu, da čak možda ima nekih uticaja službe, BIA, te da svoj uticaj imaju i stranke. Među studentima ima studenata koji su članovi stranaka. Jasno mi je da među ljudima na listi ima onih koji su ćutali, kojima je dobro, pa i neki koji su više puta pokušavali da budu politički akteri, ali im nije pošlo za rukom. Ja znam iz svog kraja ljude koji su bili na više lista i sad se odjednom pojavljuju kao novi, čisti, bistri i poželjni za studentsku listu - počeo je Matović svoje izlaganje sa brojnim zamerkama na "Youtube" kanalu "Slavija info".