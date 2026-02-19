"STUDENTI SU ČLANOVI STRANAKA, ZAIGRALI SU SE" Jedan od najžešćih blokadera opleo po svojima: Nemaju nikakvo iskustvo, ni političko ni životno
Blokader iz redova opozicije Ivan Matović, odbornik iz Kraljeva i predsednik grupe Starosedeoci, opleo je po studentima blokaderima!
Matović je svoje izlaganje o blokaderima započeo time da mu se mnoge stvari ne sviđaju kod tzv. studentskog pokreta.
- Mnoge stvari mi se ne sviđaju. Izgovorio sam da ćemo mi svakako podržati studentsku listu, bez obzira što niko od nas nije na toj listi. Ja sam potpuno svestan i očigledno je i da su među njih ubačeni neki ljudi koji lobiraju na ovu ili onu stranu, da čak možda ima nekih uticaja službe, BIA, te da svoj uticaj imaju i stranke. Među studentima ima studenata koji su članovi stranaka. Jasno mi je da među ljudima na listi ima onih koji su ćutali, kojima je dobro, pa i neki koji su više puta pokušavali da budu politički akteri, ali im nije pošlo za rukom. Ja znam iz svog kraja ljude koji su bili na više lista i sad se odjednom pojavljuju kao novi, čisti, bistri i poželjni za studentsku listu - počeo je Matović svoje izlaganje sa brojnim zamerkama na "Youtube" kanalu "Slavija info".
Potom je iskritikovao tzv. studente da nemaju iskustva.
- Dešavalo se da se na protestima ti neki laktaju, da kažu sklonite se odavde... Ovo što sad rade nije najpametnije imajući u vidu da nemaju ne samo političko iskustvo, nemaju nikakvo, nemaju životno iskustvo, greše sa tim što su se zaigrali i što hoće da vladaju četiri godine - zaključio je Matović.
