Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst sa portala N1 pod naslovom "Šta je predsednik Srbije tražio u vezi sa UM medijima i zašto je to važno danas", pitajući kako je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić kriv što je Dragan Šolak prodao svoje medije.

- Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare, a Aleksandar Vučić je kriv što su prodali i što sada valjda većinski vlasnik, isti onaj kome su te medije prodali, hoće da menja nešto u svojim medijima koje je kupio? To što u njihovim pričama nema nikakvog smisla ni logike njima nikada nije smetalo da vode kampanju - napisala je Brnabić na Iksu.

I mesecima već vode kampanju kako Vučić hoće da ih ugasi, dodala je Brnabić.

- Isti onaj Vučić koji im je omogućio da dođu u Srbiju, da rade u Srbiji, pa čak i da ne poštuju zakone Srbije već da nam se predstavljaju kao luksemburški mediji. Kakve veze Vučić ima sa poslovnom transakcijom između dve privatne firme? Nikakve. Ali je i kriv i odgovoran! Kakve sumanute, ali maestralne manipulacije. Ja prodam svoju kuću. Pera je kupi. Ja uzmem pare, ali neću da se iselim iz kuće. I ko je kriv što Pera hoće da me iseli i da se useli u kuću koju je kupio od mene? Pa – Vučić! - napisala je predsednica parlamenta.

