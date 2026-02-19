Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst sa portala N1 pod naslovom "Šta je predsednik Srbije tražio u vezi sa UM medijima i zašto je to važno danas", pitajući kako je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić kriv što je Dragan Šolak prodao svoje medije.

- Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare, a Aleksandar Vučić je kriv što su prodali i što sada valjda većinski vlasnik, isti onaj kome su te medije prodali, hoće da menja nešto u svojim medijima koje je kupio? To što u njihovim pričama nema nikakvog smisla ni logike njima nikada nije smetalo da vode kampanju - napisala je Brnabić na Iksu.

I mesecima već vode kampanju kako Vučić hoće da ih ugasi, dodala je Brnabić.