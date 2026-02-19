SKANDALOZNA OBJAVA GLUMICE BLOKADERKE O PATRIJARHU! Jelena Stupljanin deli poruke na Instagramu: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima" (FOTO)
Glumica blokaderka Jelena Stupljanin nastavila je kampanju blokadera protiv Srpske pravoslavne crkve, pa je na Instagramu objavila poruke sramnog sadržaja u kojima povezuje patrijarha Porfirija sa monstrumom, seksualnim predatorom i pedofilom Džefrijem Epstajnom!
Ona se na Instagramu pohvalila prepiskom sa, kako se iz njene objave može zaključiti, članom porodice.
Jelenina poruka glasi "Hvala Bogu što ga odvoji od Porfirija", a odgovor člana porodice: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima fazon".
To je glumicu blokaderku mnogo nasmejalo pa je morala da se pohvali time na Instagramu.
Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC poslednjih godina od strane blokadera, a kulminiralo je nasiljem u Novom Sadu ispred Srspkpg narodnog pozorišta, u večeri obeležavanja 200 godina Matice srpske, kada su blokaderi vređali i izviždali mitropolita Joanikija.
Kurir Politika