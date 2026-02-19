Slušaj vest

Glumica blokaderka Jelena Stupljanin nastavila je kampanju blokadera protiv Srpske pravoslavne crkve, pa je na Instagramu objavila poruke sramnog sadržaja u kojima povezuje patrijarha Porfirija sa monstrumom, seksualnim predatorom i pedofilom Džefrijem Epstajnom!

Ona se na Instagramu pohvalila prepiskom sa, kako se iz njene objave može zaključiti, članom porodice.

Jelenina poruka glasi "Hvala Bogu što ga odvoji od Porfirija", a odgovor člana porodice: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima fazon".

Objava Jelene Stupljanin na Instagramu Foto: Printscreen

To je glumicu blokaderku mnogo nasmejalo pa je morala da se pohvali time na Instagramu.

Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC poslednjih godina od strane blokadera, a kulminiralo je nasiljem u Novom Sadu ispred Srspkpg narodnog pozorišta, u večeri obeležavanja 200 godina Matice srpske, kada su blokaderi vređali i izviždali mitropolita Joanikija.