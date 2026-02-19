Slušaj vest

Skupština Autonomne pokrajine (AP) Vojvodine usvojila je svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima i odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici i Akademije strukovnih studija Novi Sad.

Poslanici su usvojili i odluku o izmenama i dopunama prostornog plana područja posebne namene predela „Fruška gora“, kao i odluku o dodeli sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije.

Usvojena je i odluka o dodeli sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi i jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Prema odluci o osnivanju Akademije strukovnih studija u Novom Sadu, nju će činiti tri ustanove, čime će biti sprovedeno statusno spajanje Visoke poslovne škole strukovnih studija, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Visoke tehničke škole strukovnih studija.

Prema Odluci o izradi Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene predela "Fruška gora", koji obuhvataju delove teritorije opština Beočin, Irig i Grada Sremska Mitrovica, izradi plana pristupa se radi stvaranja uslova za izgradnju novog kompleksa specijalne namene na Pavlasovom čotu, kojim bi se obezbedio kontinuitet operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije na teritoriji Srbije.