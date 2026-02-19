Slušaj vest

Sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo (DG ENEST) Gertom Janom Kopmanom biće održan sutra, 20. februara, sa početkom, u 8 časova.

Na sastanku u Vladi Srbije će učestvovati ambasador i šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac Operativnog tima Danijel Apostolović, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, saopštila je Vlada.

Na sastanku će učestvovati i ministar za evropske integracije Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, dok će od evropskih zvaničnika učestvovati i ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji do sada je održao dva sastanka. Osnivanje ovog tima naložio je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, na tematskoj sednici vlade. Zadatak tima je da ubrza put Srbije ka EU.