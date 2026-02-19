Politika
VUČIĆ SUTRA SA KOPMANOM: Sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sutra u Beogradu sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, saopštila je danas Služba predsednika Republike za saradnju sa medijima.
Kopman će sutra prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, saopštila je ranije Vlada Srbije.
