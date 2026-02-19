Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sutra u Beogradu sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, saopštila je danas Služba predsednika Republike za saradnju sa medijima.

Kopman će sutra prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, saopštila je ranije Vlada Srbije.

Kurir.rs

