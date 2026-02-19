Slušaj vest

Aleksandar Vulin apeluje da se prihvati njegov predlog o uspostavljanju kontrole finansiranja nevladinih organizacija a posebno trošenja i prijema novca koji im dolazi iz inostranstva.

"Društvene mreže su ne sasvim nužno zlo, sredstvo manipulacije i kreiranja stvarnosti u kojoj ljudi obično postaju gori nego što jesu i veoma retko bolji nego što jesu. Društvene mreže ne mogu da se ukinu ali moraju da se kontrolišu. Španija, Grčka i Francuska su najavile da će uvesti zabranu korišćenja društvenih mreža za mladje od 15 godina u pokušaju da se od tog zla zaštite bar najmladji kada stariji već ne žele. Uprkos napadima sa svih političkih strana od 2020. tražim da Srbija donese zakon o ukidanju anonimnosti na društvenim mrežama, 2023. sam zatražio zabranu prodaje i korišćenja nasilnih video igara u Srbiji, a 2025. uvođenje posebnih ličnih karata za korišćenje sadržaja na mrežama", navodi Vulin i dodaje:

"Molim sve parlamentarne stranke da ne čekaju strance i ne dopuste da prođu godine pre nego što prihvate moj predlog o uspostavljanju kontrole finansiranja nevladinih organizacija a posebno trošenja i prijema novca koji im dolazi iz inostranstva. Nije da i za sve ostalo nisam rekao na vreme".

