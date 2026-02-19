Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je sastanak sa rukovodstvom Opštinskog odbora Srpske stranke Zavetnici u Aranđelovcu povodom pripremnih aktivnosti za predstojeće lokalne izbore u ovom gradu.

"Borimo se da Aranđelovac bude mesto po meri porodice, a rezultati su već vidljivi:

• Stižu tri nova dečja igrališta i u toku je presvlačenje multipodlogom dva sportska terena (radovi su pri kraju). Za ove namene opredeljeno je 12.400.000 dinara.

• U toku je opremanje Dnevnog boravka za decu i osobe sa invaliditetom — kuhinja, trpezarija, senzorna soba, prostorija za fizičke aktivnosti sa spravama, radne sobe i drugi sadržaji. Otvaranje se očekuje uskoro, a u ove svrhe opredeljeno je 5.000.000 dinara.

• Izgradnja brzih saobraćajnica, koju je najavio predsednik Srbije, povezaće Aranđelovac sa glavnim gradom i dodatno ga pozicionirati kao jedno od najpoželjnijih mesta za život u Srbiji", navela je ministarka Stamenkovski na Instagramu.

Milica Đurđević Stamenkovski
