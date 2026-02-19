Politika
DVODNEVNA POSETA: Predsednik Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kako se navodi, detaljan program biće naknadno saopšten.
Predsednik Vučić je prethodnih dana boravio u Indiji i prisustvovao Samitu o veštačkoj inteligenciji, gde je imao niz važnih sastanaka.
Vučić će sutra u Beogradu razgovarati sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.
