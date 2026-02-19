Novinar i programski direktor Demostata Zoran Panović konstatovao je na televiziji Nova S da političko Sarajevo "puca od muke", nakon veoma uspešne posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Turskoj .

Naime, on je analizirao koliko je Vučićeva poseta Turskoj bila uspešna, te se osvrnuo na to kako je to primio politički deo Sarajeva.

- Kada je predsednik Vučić imao uspešnu posetu kod Erdogana u Turskoj, i kada ga je tamo dočekao na večeri sa pesmom "Tamo daleko", odmah se kod nas pojavilo ono "Sarajevo puca od muke", zato što deo Sarajeva, politički, realno puca od muke, jer smatra da je saradnja sa Turskom njihovo ekslukzivno pravo - zaključio je Panović.