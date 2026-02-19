Slušaj vest

Novinar i programski direktor Demostata Zoran Panović konstatovao je na televiziji Nova S da političko Sarajevo "puca od muke", nakon veoma uspešne posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Turskoj.

 Naime, on je analizirao koliko je Vučićeva poseta Turskoj bila uspešna, te se osvrnuo na to kako je to primio politički deo Sarajeva.

- Kada je predsednik Vučić imao uspešnu posetu kod Erdogana u Turskoj, i kada ga je tamo dočekao na večeri sa pesmom "Tamo daleko", odmah se kod nas pojavilo ono "Sarajevo puca od muke", zato što deo Sarajeva, politički, realno puca od muke, jer smatra da je saradnja sa Turskom njihovo ekslukzivno pravo - zaključio je Panović.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSKANDALOZNA OBJAVA GLUMICE BLOKADERKE O PATRIJARHU! Jelena Stupljanin deli poruke na Instagramu: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima" (FOTO)
Porfirije Jelena Stupljanin.jpg
Politika"STUDENTI SU ČLANOVI STRANAKA, ZAIGRALI SU SE" Jedan od najžešćih blokadera opleo po svojima: Nemaju nikakvo iskustvo, ni političko ni životno
Ivan Matović
PolitikaBLOKADERI I NJIHOV HAOS BAŠ NA DRŽAVNE I VERSKE PRAZNIKE Vidovdan, Savindan, Sretenje: Ništa ne zaobiđu u svom cilju - svaku srpsku instituciju urušiti, uniziti
Blokaderi
PolitikaOD SVEČANOSTI DO SRAMOTE! BLOKADERSKI UDAR NA CRKVENE VELIKODOSTOJNIKE ZASENIO JUBILEJ: Kad se mitropolit dočekuje zviždukom, a kultura uvredom
Joanikije.jpg