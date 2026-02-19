Slušaj vest

Dragan Šolak i njegovi puleni uzeli su ogromnu svotu novca kada su prodali svoje medije. Da budemo precizni - vrednost SBB-a, Net tv plusa i Sportkluba, koji su prodati u februaru prošle godine je 1,5 milijardi evra. Te pare su on i njegovi pajtosi stavili sebi u džep, uvećavajući tako svoje i do tada veliko bogatstvo, ali ono što je potpuno neverovatno jeste njihova tvrdnja da je, na neki volšeban način, predsednik Aleksandar Vučić kriv i za to i da pokušava da ih ukine!

Ove sulude tvrdnje pojavile su se danas na portalu N1, a povodom promena koje je novi većinski vlasnik hoće da sprovede i samo su još jedan dokaz kakvi su prevaranti koji ne prezaju od najpodlijih poteza kako bi još jednom pokušali da ocrne predsednika Vučića i još jednom pokušaju da prevare i unište i Srbiju.

Iz njihovih najnovijih, nebuloznih natpisa proizilazi sledeće: uzeli su čak 1,5 miljardi evra, tu ogromnu cifru podelili među sobom, a sada se žale svima kako ih Vučić ukida! Iako, po svakoj logici, ne postoji nikakva veza koja bi predsednika dovezla u vezu sa poslovnom transakcijom dve privatne firme.

Osim toga, udarili su i na državu, navodeći da je u zemlji, ni manje ni više, nego diktatura i da predsednik hoće da ih ugasi!

Međutim, ono što je neosporna činjenica, a o čemu svedoče ugovori u koje je Kurir imao uvid, jeste da su od 3 transakcije, odnosno prodaje SBB-a, prodaja Sport kluba i prodaje Net TV-a, Šolak i ekipa zaradili tačno 1,5 milijardi evra.

Prvi ugovor odnosi se na prodaju SBB-a, a vrednost ove transakcije je vrtoglavih 875.000.000 evra. Drugi dokument otkriva sve o prodaji NET TV-a, ugovor je sklopljen 11. februara 2025. godine, a kupac je platio 617.000.000 evra. Vrednost trećeg ugovora je 10.000.000 evra, a odnosi se na Sport klub.

Brnabić se oglasila

O ovome se danas oglasila i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se zapitala kako je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić kriv što je Dragan Šolak prodao svoje medije.