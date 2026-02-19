PRIZNANJE NARODNOM POSLANIKU: Grgur dobitnik Zlatne plakete Svetske organizacije Roma
Povodom Dana državnosti u Skupštini Srbije Svetska oranizacija Roma uručila je Zlatnu plaketu za zaštitu građana Srbije i njihovih prava narodnom poslaniku Uglješi Grguru, predsedniku Pokreta za pravdu Grgur.
Delegaciju svetske organizacije Roma predvodio je predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira Jovan Damjanović inače bivši narodni poslanik i ministar u Vladi Srbije.
Damjanović je istakao da su sva udruženja Roma dala podršku da se ovo priznanje uruči baš Uglješi Grguru:
- Grgur se bori za sve građane Srbije bez obzira na veru i partijsku pripadnost.
Grgur se zahvalio i rekao da je ponosan što je Svetska organizacija Roma baš njega prepoznala, nekoga ko je u zaštiti građana Srbije i njihovih prava. Grgur je posebno istakao da su mnogi Romi položili svoje živote protiv fašizma i da je nad njima kao nad srpskim i jevrejskim narodom učinjen genocid u Jasenovcu. Istakao je da su Romi odani svojoj državi Srbiji.
Ova plaketa uručena je od strane Svetske organizacije Roma mnogim evropskim i svetskim političarima koji se bore za prava građana i njihovu zaštitu.
- Podržavam ideju da se Svetski kongres Roma održi u Srbiji gde bi došli predstavnici 36 zemalja sveta. Država treba tu da pomogne, kao i da se otvori romska televizija. Pravosuđe, tužilaštvo i sve institucije ne smeju da vrše diskriminaciju ni prema ni jednom manjinskom narodu u Srbiji.