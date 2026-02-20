Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, saopštila je Služba za saradnju s medijima Predsednika.

Početkom meseca predsednik Vučić je u izjavi medijima najavio posetu Kopmana.

- Dan posle toga idem u Indiju (na samit o veštačkoj inteligenciji), gde ću imati bilateralu i sa premijerom Narendrom Modijem, a verujem i sa drugim svetskim liderima. Kako se vratimo odande, očekujemo evropske predstavnike ovde, Kopmana i ostale 20. ili 21. uveče imamo večeru se njima. Odmah posle toga idem u Kazahstan, u bilateralnu posetu - rekao je predsednik Vučić.

