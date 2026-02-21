SRAMNI UDAR NA SPC KAO PROGRAM BLOKADERA: Gnusna objava Jelene Stupljanin o patrijarhu i napad na mitropolita Joanikija to potvrđuju
Da se blokaderi ne libe da udare na Srpsku pravoslavnu crkvu, kao jedan od temelja nacionalnog identiteta, postalo je kristalno jasno u prethodnim danima.
Tako su sramne scene obeležile svečanost u Novom Sadu u ponedeljak, gde je događaj posvećen velikom jubileju Matice srpske pretvoren u politički performans i otvoreni napad na crkvene velikodostojnike.
Naime, dok su se okupljeni trudili da dostojanstveno obeleže važan kulturni datum, grupa blokadera odlučila je da sve pretvori u haos, zvižducima, uvredama i nepristojnim gestovima upućenim mitropolitu Joanikiju.
Glumica blokaderka Jelena Stupljanin nastavila je kampanju blokadera protiv SPC, pa je na Instagramu objavila poruke sramnog sadržaja u kojima povezuje patrijarha Porfirija sa monstrumom, seksualnim predatorom i pedofilom Džefrijem Epstajnom!
Ona se pohvalila prepiskom sa, kako se iz njene objave može zaključiti, članom porodice.
Jelenina poruka glasi "Hvala Bogu što ga odvoji od Porfirija", a odgovor člana porodice: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima fazon".
To je glumicu mnogo nasmejalo pa je morala da se pohvali time na Instagramu.
Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC poslednjih godina od strane blokadera, a kulminiralo je nasiljem u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, kao i skandaloznom objavom glumice blokaderke.
Jedno je jasno, ovo se ne dešava slučajno, već se svesno vodi organizovana kampanja protiv SPC, a sve u cilju sprovođenja blokaderskog programa.