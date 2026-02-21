Slušaj vest

Da se blokaderi ne libe da udare na Srpsku pravoslavnu crkvu, kao jedan od temelja nacionalnog identiteta, postalo je kristalno jasno u prethodnim danima.

Tako su sramne scene obeležile svečanost u Novom Sadu u ponedeljak, gde je događaj posvećen velikom jubileju Matice srpske pretvoren u politički performans i otvoreni napad na crkvene velikodostojnike.

Naime, dok su se okupljeni trudili da dostojanstveno obeleže važan kulturni datum, grupa blokadera odlučila je da sve pretvori u haos, zvižducima, uvredama i nepristojnim gestovima upućenim mitropolitu Joanikiju.

Glumica blokaderka Jelena Stupljanin nastavila je kampanju blokadera protiv SPC, pa je na Instagramu objavila poruke sramnog sadržaja u kojima povezuje patrijarha Porfirija sa monstrumom, seksualnim predatorom i pedofilom Džefrijem Epstajnom!

Objava Jelene Stupljanin na Instagramu Foto: Printscreen

Ona se pohvalila prepiskom sa, kako se iz njene objave može zaključiti, članom porodice.

Jelenina poruka glasi "Hvala Bogu što ga odvoji od Porfirija", a odgovor člana porodice: "Još malo pa će Porfirija da otkriju u Epstin fajlovima fazon".

To je glumicu mnogo nasmejalo pa je morala da se pohvali time na Instagramu.

Ovako je tekla kampanja protiv Crkve Izvor: Kurir televizija

Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC poslednjih godina od strane blokadera, a kulminiralo je nasiljem u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, kao i skandaloznom objavom glumice blokaderke.