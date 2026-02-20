Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom Direktorata za istočno susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gertom Janom Kopmanom.

- Važan i otvoren razgovor sa direktorom Direktorata za proširenje Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom o evropskom putu Srbije, reformskim procesima i unapređenju naše saradnje sa Evropskom unijom - napisao je Vučić na Instagramu.

Razgovarali smo i o setu pravosudnih zakona, dodao je.

- Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema - ističe predsednik.

Radimo sve kako bismo ubrzali pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog procesa, napominje on.