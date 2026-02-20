Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom Direktorata za istočno susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gertom Janom Kopmanom.

- Važan i otvoren razgovor sa direktorom Direktorata za proširenje Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom o evropskom putu Srbije, reformskim procesima i unapređenju naše saradnje sa Evropskom unijom - napisao je Vučić na Instagramu.

Razgovarali smo i o setu pravosudnih zakona, dodao je.

- Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema - ističe predsednik.

Radimo sve kako bismo ubrzali pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog procesa, napominje on.

- Zahvalan direktoru Kopmanu na ličnom angažmanu i podršci. Očekujem nastavak konstruktivne saradnje sa evropskim institucijama, sa jasnim ciljem članstva Srbije u EU - podvukao je Vučić.

Ne propustitePolitika"POLITIČKO SARAJEVO PUCA OD MUKE" PALO PRIZNANJE NA NOVOJ! Zoran Panović: Vučićeva poseta kod Erdogana u Turskoj izuzetno uspešna (VIDEO)
Zoran Panović
Politika"ONI PRODALI, ONI UZELI OGROMNE PARE, A VUČIĆ JE KRIV?!" Brnabić reagovala na pisanje N1: U njihovim pričama nema nikakvog smisla ni logike
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (6).jpeg
Politika"ČEKAJ, BRATE, IMALI SMO PRE NJEGA 10 PREDSEDNIKA..." Evo šta je legendarni Moka Slavnić rekao o Vučiću
Aleksandar Vučić Moka Slavnić
PolitikaVUČIĆ S PREDSEDNICOM INDIJE U NJU DELHIJU: "Razgovarali smo o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija"
aleksandar Vučić Indija IA samit.jpg