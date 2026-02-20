Slušaj vest

Apelacioni sud u Prištini preinačio je kaznu zatvora sa sedam na pet i po godina Dragiši Milenkoviću iz Kišnice kod Gračanice, optuženom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na KiM, dok je radio u zatvorskom centru u Lipljanu i Prištini.

Milenković je prvostepeno osuđen u aprilu 2025. godine u osnovnom sudu u Prištini, na sedam godina zatvora, nakon čega su njegovi branioci podneli žalbu drugostepenom sudu.

Advokat Jovana Filipović izjavila je da odluka veća Apelacionog suda u predmetu Dragiše Milenkovića o preinačenju kazne sa sedam na pet i po godina predstavlja korak ka pravičnijem sagledavanju činjeničnog stanja i uvažavanju argumenata odbrane.

"Ipak, ostajemo pri stavu da izvedeni dokazi nisu potvrdili navode optužbe van razumne sumnje. U tom smislu podnećemo i zahtev za zaštitu zakonitosti sledećoj sudskoj instanci, od koje očekujemo pozitivan ishod", rekla je Filipović.

Dragiša Milenković je uhapšen je 21. juna 2023. godine. Prema navodima optužnice, on je kao zatvorski čuvar tokom sukoba na KiM 1998. i 1999. godine, u zatvoru u Prištini i Lipljanu, u svojstvu službenog lica, i u saizvršilaštvu sa drugim službenim licima, "maltretirao albanske zatvorenike mučeći ih na nehuman način".