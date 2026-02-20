Slušaj vest

Forum pravnika Srbije zatražio je od Visokog saveta tužilaštva (VST) i Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac hitno utvrđivanje svih okolnosti povodom audio snimka na kojem javni tužilac Bojana Savović izjavljuje da daje savete u vezi sa javnotužilačkim poslom advokatima uhapšenih lica, kao i da protekle četiri godine odaje poverljive informacije i dokumenta iz javnog tužilaštva novinarima.

Ovo strukovno udruženje u saopštenju ističe da protiv Savović mora biti hitno pokrenut disciplinski i krivični postupak, ukoliko se utvrdi autentičnost snimka, te izjave da savetuje advokate kako da njihovi klijenti izbegnu hapšenje zbog napada na policijske službenike na javnim skupovima, kao i da su ona i pojedine kolege novinarima odavale poverljive informacije iz javnog tužilaštva, uz uverenje da javnost to neće nikada saznati.

Bojana Savović Foto: Screenshot

Takođe, kako se dalje navodi u saopštenju, nadležni organi bi trebalo da utvrde i ko je javni tužilac kojeg Savović spominje na snimku u kontekstu da je “spasila hapšenja” 20 lica za eventualna krivična dela prema policijskim službenicima na javnim skupovima, obzirom da je uloga javnog tužioca da goni učinioce krivičnog dela.

- Odstupanje od navedenog zalazi u okvire krivične i disciplinske odgovornosti - naglašava Forum pravnika Srbije i dodaje da njeni dalji navodi o postojanju Viber grupe sudija za prekršaje na kojima se dogovaraju o unapred dogovorenom ishodu i kooridnaciji u konkretnim predmetima, te deljenju nacrta sudskih presuda i drugih odluka, predstavljaju udar na osnovne temelje pravnog poretka Republike Srbije i urušavanje poverenja građana u sudstvo kao treću granu vlasti.

- Ukoliko Visoki savet tužilaštva i Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac ne postupe u skladu sa zakonskim ovlašćenjima neka objasne građanima koji čekaju pravdu pred sudovima, ulažu žalbe i strpljivo očekuju nezavisnu i nepristrasnu odluku, kako je moguće da se ishodi predmeta navodno unapred koordinišu van sudnice i zakona. Da li su njihove parnice, prekršajni postupci i krivični predmeti zaista predmet individualne, savesne i samostalne ocene sudije, ili rezultat neformalnih dogovora i grupnih konsultacija koje nisu transparentne niti su predviđene zakonom - navodi se u saopštenju.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

Osvrćući se na javni skup zakazan za 21. februar pod nazivom “Marš za pravosuđe“ u organizaciji CEPRIS-a, Udruženja tužilaca, tzv. Sindikata sudske vlasti i kako se navodi i neformalne grupe pod nazivom “Odbranimo struku“, Forum pravnmika ističe da skup predstavlja političku manifestaciju suprotnu zakonu, koji kao i Ustav Srbije sudijama I tužiocima zabranjuje politićko delovanje.