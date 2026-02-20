NA STUBU SRAMA SVI KOJI NE MISLE KAO ONI

NA STUBU SRAMA SVI KOJI NE MISLE KAO ONI

Objava koja je osvanula na Instagram profilu glumice Jelene Stupljanin klasičan je primer brutalne javne diskreditacije, servirane pod izgovorom humora i građanskog aktivizma. U svega nekoliko rečenica, bez dokaza i bez ikakve zadrške, glumica - koja je poslednjih godinu dana istaknuti blokaderski aktivista - patrijarha srpskog Porfirija dovela je u kontekst imena koje je danas globalni sinonim za moralno dno - Džefri Epstajn.

Globalni simbol moralnog sunovrata, kriminala i seksualne eksploatacije, Džefri Epstajn, povezan je sa srpskim patrijarhom, koji već pet godina ispisuje istoriju Srpske pravoslavne crkve i, kako reče patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril u svojoj četitiki Porfiriju "časno nosi teški krst Patrijaršijske službe položen na njegova pleća".

Takvog čoveka je glumica, predvodnica mnogih blokaderskih protesta i akcija, stavila u okvir najtežih optužbi u savremenom društvu. Nije to duhovitost i satira, bez obzira koliko emotikona "LOL" ubacila u svoj stori na Instagramu, još manje je politička kritika ili umetnička sloboda. To je pokušaj da se crkveni poglavar ubaci u isti koš sa čovekom čije ime širom sveta predstavlja pedofiliju, seksualno zlostavljanje i najteže oblike zloupotrebe moći.

I nažalost ovo nije ništa novo. Već smo gledali kako se etikete poput "on je Hitler" ili "on je novi Gebels" olako lepe političkim protivnicima. Možemo i u jednini -političkom protivniku, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Takva retorika protivnika Vučića uveliko je normalizovana, granice su se pomerile, i ono što je juče bilo nezamislivo, danas je (za neke) dozvoljena forma izražavanja.

Iza plašta "slobode govora", "nezavisnog mišljenja", "nezavisnog novinarstva" i "građanskog aktivizma" odbačena je svaka vrsta odgovornosti. Tako smo došli u situaciju da javne ličnosti pozivaju na odgovornost, ali odgovornost i posledice svojih (ne)dela ne vide.

Veliku pomoć u svemu tome imaju od društvenih mreža, na kojima nikakve granice ne postoje, gde se sve može napisati i izgovoriti, pa čak bez dokaza i bez mere dovesti poglavara SPC u vezu sa simbolom globalnog zla.

Ali to onda više nije samo status, stori, tvit.

To je javna optužba bez suđenja.