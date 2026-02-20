JAVNI LINČ BLOKADERA! Jelena Stupljanin uvukla Porfirija u fajlove Epstajna, Vučić im je odavno Hitler: SVE JE DOZVOLJENO AKO JE META DRŽAVA I CRKVA!
Objava koja je osvanula na Instagram profilu glumice Jelene Stupljanin klasičan je primer brutalne javne diskreditacije, servirane pod izgovorom humora i građanskog aktivizma. U svega nekoliko rečenica, bez dokaza i bez ikakve zadrške, glumica - koja je poslednjih godinu dana istaknuti blokaderski aktivista - patrijarha srpskog Porfirija dovela je u kontekst imena koje je danas globalni sinonim za moralno dno - Džefri Epstajn.
Globalni simbol moralnog sunovrata, kriminala i seksualne eksploatacije, Džefri Epstajn, povezan je sa srpskim patrijarhom, koji već pet godina ispisuje istoriju Srpske pravoslavne crkve i, kako reče patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril u svojoj četitiki Porfiriju "časno nosi teški krst Patrijaršijske službe položen na njegova pleća".
Takvog čoveka je glumica, predvodnica mnogih blokaderskih protesta i akcija, stavila u okvir najtežih optužbi u savremenom društvu. Nije to duhovitost i satira, bez obzira koliko emotikona "LOL" ubacila u svoj stori na Instagramu, još manje je politička kritika ili umetnička sloboda. To je pokušaj da se crkveni poglavar ubaci u isti koš sa čovekom čije ime širom sveta predstavlja pedofiliju, seksualno zlostavljanje i najteže oblike zloupotrebe moći.
I nažalost ovo nije ništa novo. Već smo gledali kako se etikete poput "on je Hitler" ili "on je novi Gebels" olako lepe političkim protivnicima. Možemo i u jednini -političkom protivniku, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Takva retorika protivnika Vučića uveliko je normalizovana, granice su se pomerile, i ono što je juče bilo nezamislivo, danas je (za neke) dozvoljena forma izražavanja.
Iza plašta "slobode govora", "nezavisnog mišljenja", "nezavisnog novinarstva" i "građanskog aktivizma" odbačena je svaka vrsta odgovornosti. Tako smo došli u situaciju da javne ličnosti pozivaju na odgovornost, ali odgovornost i posledice svojih (ne)dela ne vide.
Veliku pomoć u svemu tome imaju od društvenih mreža, na kojima nikakve granice ne postoje, gde se sve može napisati i izgovoriti, pa čak bez dokaza i bez mere dovesti poglavara SPC u vezu sa simbolom globalnog zla.
Ali to onda više nije samo status, stori, tvit.
To je javna optužba bez suđenja.
