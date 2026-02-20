Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na prilog televizije N1, u kome je programski direktor N1 Igor Božić prokomentarisao njenu raniju izjavu.

- Bogovi. Oni nisu prodati, Šolak i ekipa uzeli i podelili 1,5 milijardi evra, vlasnik je isti, Brent Sadler je ćaci, a za sve ovo je kriv Aleksandar Vučić?!? Ko razume, shvatiće. Bottom line - kod njih je jedino i uvek važno da je kriv Vučić. Za šta i kako - koga briga - napisala je Brnabić na Iksu.