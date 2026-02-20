Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ambasadorom Turske u Srbiji Ilhanom Sajgilijem, o unapređenju saradnje u oblasti rada, socijalne sigurnosti i socijalne zaštite.

Sastanak je održan samo nekoliko dana nakon zvanične posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj, tokom koje je potvrđeno strateško partnerstvo između dve države i definisani su pravci daljeg jačanja bilateralne saradnje.

Ministarka je istakla da resorno ministarstvo ostaje snažno posvećeno razvoju odnosa u okviru primene postojećih sporazuma sa Turskom u oblasti socijalne sigurnosti, rada i zapošljavanja, kao i u domenu promocije porodičnih politika.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Posebno je naglašeno da su negovanje tradicije i očuvanje porodičnih vrednosti, koje predstavljaju temelj nacionalnog dostojanstva kako srpskog tako i turskog naroda, ujedno i važan oslonac u izgradnji stabilnih i dugoročnih odnosa dve države.

Fokus razgovora bio je i na položaju turskih državljana koji su radno angažovani u Srbiji. Razmatrani su dodatni mehanizmi za unapređenje zaštite njihovih prava kroz postojeći normativni i zakonodavni okvir Republike Srbije, uz istovremeno očuvanje i zaštitu domaćeg tržišta rada.

Đurđević Stamenkovski je ukazala da Ministarstvo učestvuje u Tvining programu koji se odnosi na usklađivanje radnog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije, naglasivši da se priprema značajna direktiva koja će dodatno urediti i zaštititi prava radnika angažovanih putem digitalnih platformi, poput kurirskih i dostavnih službi.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Srbija će posvetiti posebnu pažnju primeni najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti - naglasila je ministarka.

Tokom sastanka razgovarano je i o saradnji u oblasti socijalne zaštite, te je ministarka uputila zahvalnost Turskoj razvojnoj agenciji TIKA, istakavši značaj njenih mnogobrojnih projekata u Srbiji.

Prema rečima ambasadora, TIKA je do sada pomogla realizaciju više stotina različitih programa, pre svega u oblasti unapređenja socijalne zaštite, kroz donacije ustanovama socijalne zaštite i institucijama namenjenih deci i omladini.