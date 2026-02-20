Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je dvodnevnu posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.

Poseta Rudnoj Glavi

Predsednik Vučić trenutno je u obilasku Rudne Glave, gde je obišao pogon fabrike "Jumko".

Rekao je da će da se postara da do kraja maja zaposlene žene dobiju stalni posao.

- Nešto ćemo da povećamo broj zaposlenih žena ovde, rešićemo da to bude zaposlenje na stalno, na neodređeno - rekao je Vučić na početku.

- Uradićemo put ka Rudnoj Glavi, kao i Bor Selište. Sa čim imamo problem je snabdevanje vodom. Ogromna su ulaganja, preko 30 miliona evra, ali verujem da ćemo u naredne 3, 4 godine i to da uradimo.

- Hoću da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju dajete Srbiji i kad je najteže. Sad sam bio i u Turskoj, pa Nemačkoj, pa primao predsednika Azerbejdžana, svugde je nekako lepo, ali najlepše se osećam kada sam ovde sa vama, sa ljudima koji Srbiju vole više nego bilo šta drugo.

- Saslušaću vas sutra da vidim šta mislite da je važno da uradimo. Koliko god da uradimo, nikad nije dovoljno. Baš sam tužan bio kad sam video u kakvom je ovde put stanju. Biće mnogo lakše i Majdanpeku i Kladovu i Negotinu i Boru. Prva dva meseca u Srbiji prihodi idu dobro, penzioneri nek se raduju, opet ćemo imati značajno povećanje penzija za njih - rekao je Vučić.

- Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere - rekao je.

- Imam još jednu sitnicu, da vas obradujem, dogovorili smo sa ministrom finansija da će za 8. mart sve dame u "Jumku" dobiti po 20.000 dinara od države - najavio je Vučić i podelio po cvet radnicama.

Kako je rekao, gledaće da taj novac legne radnicama na račun dan pre 8. marta.

Poseta selu Jasikovo

Predsednik je posetu započeo obilaskom sela Jasikovo, gde ga je dočekao veliki broj građana. Vučić je u tom mestu obišao domaćinstvo Perice Simeonovića. Reč je o povratnicima iz Austrije

1/13 Vidi galeriju Vučić obilazi domaćinstvo Perice Simeonovića u selu Jasikovo Foto: Ilija Ilić

Porodica koju je predsednik obišao poznata je po uzgajanju jelena lopatara, te je Vučić tim povodom upitao devojčicu Jelenu da li voli svoje jelene, na šta je ona potvrdno odgovorila.

Foto: Ilija Ilić

- Radili smo Zaječar, Negotin, popravljali mostove u Milutinovcu, da se ubrza Palanka, Kladovo, uradili ceo put od Kladova, do Golupca i Gradišta stari put, završavamo brzu saobraćajnicu do Golupca, i preko Majdanpeka do Palanke završavamo - rekao je Vučić.

Vučić je upitao domaćine šta treba da se pomogne.

- Počeli su ljudi da se vraćaju, zato sam nesrećan zbog ovog puta što sam video. Zato nam treba poseban program za ljude koji se vraćaju. Teško se ljudi na to odlučuju. Kako smanjujemo razliku između nas i Evrope, tako ljudi pronalaze razlog da se vrate - rekao je.

Na pitanje šta je potrebno uraditi za Jasikovo, Vučić je dobio odgovor da je prioritet izgradnja i obnova puteva

- Ne mogu ljudi da se vrate kada nema dobrih puteva i kada nema posla. Ja jednom godišnje prođem ovim putem, toliko sam se nervirao - rekao je Vučić.

Foto: Ilija Ilić

- Baš vam je lepo. Sada sam išao preko Jasikova, koliko god da sam se trudio, ali gde god kreneš užas. Koliko god da uložimo, nije ni blizu dovoljno. Toliko sam nesrećan i tužan zbog toga. Gde god se makneš sa glavnog puta, bezbroj problema. U lokalu užas. Sad ću da vidim kako da uradimo ovo u planu za 2035. da uložimo 5 milijardi u lokalne puteve.

Predsednik je rekao da je potrebno 30 miliona evra samo za Majdanpek, da se voda povuče iz Dunava.

- 30 miliona evra je potrebno samo za Majdanpek - rekao je Vučić.

- 11 hiljada kilometara azbestnih cevi moramo da zamenimo, a neizgrađenih još 9.000. Preko 20.000 kilometara cevi, samo da osnovni vodovod dovedemo do svakog sela. 21.000 km samo cevi treba da postavite, samo da vidite koliko u tu primarnu infrastrukturu 60-70 godina nismo ulagali. Vodovod nam je problem bukvalno svuda, na severu Srbije, na jugu zemlju - rekao je Vučić.

- Svako bi došao, toliko je lepo, samo da ima dobar put - rekao je Vučić u razgovoru s domaćinom.

Foto: Ilija Ilić

Domaćin ističe da planira da proširi farmu, ali i da sagradi etno selo.

- Mi ćemo da vidimo kako da pomognemo kroz različite vrste subvencija, mi možemo mnogo da pomognemo, čak više od 50 posto. Tvoje je samo da potrošiš i da radiš - rekao je Vučić domaćinu.

- Kad budemo završili put do Golupca, odmah da krenemo da radimo do Bele Palanke, ti si onda u Beogradu za sat i 20 minuta. A onda nam ostaje da popravljamo ovde u lokalu - rekao je Vučić.

Inače, Vučić je danas u Beogradu razgovarao sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.