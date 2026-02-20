Slušaj vest

Ministar za brigu o selu Milan Кrkobabić posetio je danas sela opštine Merošina u Nišavskom upravnom okrugu.

- Rešavanje pitanja vodonabdevanja, lokalnih i atarskih puteva je, bez dileme, nešto što je pred nama. Meštani su saglasni da je do sada urađeno mnogo. Iskazali su puno poverenje u spremnost mesnih zajednica, a ima 27 sela, da u saradnji sa lokalnom samoupravom i resornim ministarstvima, u narednom periodu, po precizno utvrđenom planu, krenu u realizaciju svih potrebnih projekata. Prvi koraci biće vezani za vodosnabdevanje i to već od marta meseca. Od danas je ponovo otvoren konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, izdvojeno je 375 miliona dinara, a pojedinačni iznos je povećan na milion i petsto hiljada dinara. Očekujemo veliki broj zahteva, interesovanje mladih ljudi za ovaj program je izuzetno - kazao je Krkobabić.

Foto: Saša Đorđević

Ministar je danas sa saradnicima i predsednikom Opštine Sašom Jovanovićem, najpre obišao selo Кovanluk, jedno od najmanjih od ukupno 27 sela ove opštine.

U prostorijama Mesne zajednice, koja je danas bila mala da primi sve koji su došli, ministar je razgovarao sa meštanima ovog i okolnih sela. Žitelji sela svih generacija imali su priliku da u neposrednom razgovoru predstave svoje planove i potencijale za razvoj njihovog kraja, ali i da ukažu na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Merošinska sela nadaleko su poznata po uzgoju višanja i šljiva, koje predstavljaju osnovu poljoprivredne proizvodnje i važan izvor prihoda za mnoge porodice. Кovanluk se, međutim, naročito izdvaja po pčelarstvu, koje u ovom kraju ima dugu tradiciju, o čemu svedoči i sam naziv sela - potiče iz turskog jezika i znači pčelinjak.

Foto: Saša Đorđević

Prema rečima predsednika Mesne zajednice Кovanluk Dejana Stevića, domaćina i oca četvoro dece, najveći problem merošinskih sela je vodosnabdevanje.

"Započeo sam izgradnju etno sela sa ciljem da unapredim turističku ponudu ovog našeg prelepog kraja, nadam se da će se i naš problem sa vodom uskoro rešiti. Svaki dinar uložen u ovaj kraj vidi se i ceni“, rekao je Stević i dodao da bi značajno bilo i ulaganje u putnu infrastrukturu.

Foto: Saša Đorđević

Nakon razgovora sa meštanima, ministar je posetio i korisnike sredstava Programa podrške razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama na teritoriji Republike Srbije.

U selu Dešilovo obišao je destileriju „Đeran“, koja se bavi proizvodnjom pića i voćnih vina. Za unapređenje proizvodnje, kroz ovaj program dodeljena su joj bespovratna sredstva u iznosu od 625.000 dinara, koja su iskorišćena za nabavku punilice za flaše sa šest glava i koša za doziranje pasirke, čime je značajno unapređen proizvodni proces i povećani kapaciteti.

"To je velika pomoć za malo porodično preduzeće, poput našeg, koje godišnje ostvari maksimalan kapacitet od oko 2.000 litara. Glavni nosioci proizvodnje su moj suprug i svekar, koji imaju dugogodišnje iskustvo u voćarstvu i preradi, dok ja trenutno završavam Višu školu za prehrambenu tehnologiju kako bih svojim znanjem doprinela daljem unapređenju proizvodnje. Ovo je prirodan nastavak našeg porodičnog voćarstva - gajimo šljive, višnje, dunje i kruške, koje prerađujemo u našoj destileriji. Uz novu opremu moći ćemo da radimo efikasnije i podignemo kvalitet na viši nivo. Želimo da ovo ne bude samo dodatni posao, već porodična tradicija koja će se razvijati i u budućnosti, i nadamo se da će jednog dana i naša deca nastaviti tim putem“, rekla je Jelena Zečević.