Analitičari ocenjuju za Kurir da je sam dolazak Kopmana u Srbiji važan signal da razgovori o priključivanju postaju konkretniji, ali da potencijalno dolazi do ubrazavanja evorpskih integracija Srbije.

Važan znak

Bivši ambasador i diplomata Milovan Božinović govori za Kurir da je sam dolazak Jana Kopmana u Srbiju već sam po sebi važan znak iz Evrope.

Milovan Božinović: Ako on dođe u jednu državu i održi sastanke na tako visokom nivou - to je jasan znak da postoje konkretne stvari o kojima se priča. Foto: Kurir Televizija

- Jan Kopman je uticajan čovek koji je dugo u strukturama EU i koji se sigurno ne šalje tako daleko u misije pridruživanja, a koje su u ranoj fazi. Ako on dođe u jednu državu i održi sastanke na tako visokom nivou - to je jasan znak da postoje konkretne stvari o kojima se priča. Već sama težina sagovornika nam govori da je pridurživanje Srbije EU ponovo postala aktuelna tema i nadam se da ćemo u narednim danim čuti da je došlo do ubrzanja samog procesa - kaže Božinović i dodaje:

- Moramo otvoreno reći da u javnom mnjenju kod građana u Srbiji i dalje ne postoji prevelika zainteresovanost da Srbija bude članica EU. Toga je svestan i Brisel i zato je važno da se kroz ovakve razgovore i sastanke volja građana usmeri u tom pravcu. Delom je za to zaslužna i sama Evropu gde, sve do rata u Ukrajini nije postojala puna zainteresovanost za proširenje. Sada se situacija promenila i sama EU vidi poltičke razloge da što više proširi granice svoje Unije.

Finansijski podsticaj

Politikolog Vladimir Kljajić ocenjuju za Kurir da ovi susreti predstavljaju neophodoan signal za ubrzanja evropskih integracija Srbije, ali da prava potvrda ovog tek predstoji kroz otvaranje novih klastera.

Vladimir Kljajić, politikolog: Prava potvrda ovih pozitivnih naznaka biće merljiva tek kroz otvaranje novih klastera Foto: Kurir Televizija

- Sastanak sa direktorom Kopmanom i rad Operativnog tima potvrđuju da je fokus procesa trenutno na Planu rasta, koji bi kroz konkretne finansijske podsticaje trebalo da ubrza integraciju Srbije. Iako su politički izazovi i dalje prisutni, ovi tehnički koraci su neophodan signal da administrativna mašinerija u Beogradu i Briselu nastoji da održi kontinuitet. Prava potvrda ovih pozitivnih naznaka biće merljiva tek kroz otvaranje novih klastera i efikasniju primenu reformi koje direktno utiču na standard gradana - objašnjava Kljajić.

Otvoren razgovor sa Vučićem

Predsednik Vučić je sa Kopmanom razgovarao o evropskom putu Srbije, reformskim procesima, unapredenju saradnje sa EU, kao i o setu pravosudnih zakona.



- Važan i otvoren razgovor. Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema. Zahvalan direktoru Kopmanu na ličnom angažmanu i podršci. Očekujem nastavak konstruktivne saradnje sa evropskim institucijama, sa jasnim ciljem članstva Srbije u EU - naveo je Vučić na Instagramu nakon susreta i istakao da Srbija radi sve kako bi ubrzala pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog procesa.