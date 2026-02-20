Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima u Rudnoj Glavi.

Podsetimo, predsednik Vučić je u dvodnevnoj poseti Borskom i Zaječarskom okrugu.

"Dragi građani, hvala vam na podršci koju dajete Srbiji i na tome što ste uvek tu kada je najteže. Bio sam u Turskoj, Nemačkoj, pa na dan primao predsednika Azerbejdžana i posetio Indiju. Svuda je lepo, ali se najlepše osećam kad sam sa vama, sa svojim narodom.

Večeras u Boru, sutra u Kladovu ću pre svega da čujem šta narod misli da treba da uradimo. Imamo problem sa snabdevanjem vodom u opštini Majdanpek, ali verujem da ćemo u narednom periodu i to uspeti da uradimo, pored dodatne putne infrastrukture.

Hvala vam, a ja ću se truditi da još ponešto uradim za vas u Rudnoj Glavi", naveo je predsednik Vučić.

