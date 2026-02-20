Slušaj vest

Srbija se ponovo našla na listi "Najsrećnijih zemalja na svetu za one mlađe od 30 godina", što je još jedan pokazatelj da rušenje države nije uspelo i da Srbija napreduje brže i jače nego ikada pre!

Naime, istraživanje je sprovedeno na nivou zemalja sveta, i prvo mesto je zauzela Litvanija, zatim Izrael, a na trećem, simobličnom mestu našla se Srbija

Zatim su na listi Island, Danska, Luksemburg, Finska, Rumunija, Holandija, i na desetom Češka. 

Istraživanje je objavila američka analitička i konsultantska kompanija sa sedištem u Vašingtonu, pod nazivom Gallup — kompanija koja je postala poznata po sprovođenju anketa javnog mnjenja širom sveta.

Reakcije nisu izostale

Reakcije korisnika društvenih mreža nisu izostale, a pojedini su potvrdili da su srećni što žive u Srbiji. 

- Ponosan sam što je Srbija rangirana na 3. mestu najsrećnijih zemalja na svetu za mlade do 30 godina, prema istraživanju Gallupa! Ovo je dokaz otpornosti i optimizma naše omladine. Uprkos svim blokadama i preprekama koje nam postavljaju, Srbija ide snažno napred, sa odlučnošću i snagom. Nastavljamo da gradimo svetliju budućnost zajedno - napisao je jedan X korisnik. 

Bez naslova.jpg
Foto: Printscreen X

Kurir.rs

