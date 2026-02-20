Slušaj vest

Blokaderi ne prestaju s napadima na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića! U nemogućnosti da mu se suprotstave na političkom terenu, blokaderski napadi na Vučića i njegove najbliže su sve okrutniji i beskrupulozniji.

Novinarka i istaknuta blokaderka Biljana Lukić u objavi na društvenim mrežama pokušala je da napravi paralelu - najbesmisleniju moguću. Sramota i skandal su preslabe reči da opišu ono što je uradila.

"Jeste ime Endrju engleska varijanta srpskog imena Andrej, jeste brat u svakom narodu rod najrođeniji, al' u Engleskoj je zakon jači od vladara", napisala je Biljana Lukić.

Foto: Printscreen/X

Dakle, blokaderi uporno pokušavaju da predsednika Vučića i njegovu porodicu nekako dovedu u isti kontekst sa "aferom Epstajn", iako je predsednik Srbije jedan od malobrojnih svetskih lidera koji se baš ni na koji način ne pominje u Epstajnovim dokumentima.