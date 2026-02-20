Politika
20.000 DINARA ZA SVAKU DAMU U "JUMKU" ZA 8. MART Predsednik Vučić razgovarao sa zaposlenima: Hvala vam na marljivosti i dobrom radu za svoju državu (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zaposlenima u pogonu fabrike "Jumko" u Rudnoj Glavi.
Predsednik Vučić je danas započeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.
"Drage dame, znam koliko ste vredne. Postaraću se da do kraja maja budete primljene na stalni rad i da dobijete zaposlenje na neodređeno vreme. Cvet je samo znak pažnje, ali želim da znate da smo dogovorili da za 8. mart sve dame u 'Jumku' imaju poseban dar od države po 20 hiljada dinara", najavio je predsednik Vučić i dodao:
"Hvala vam na marljivosti i dobrom radu za svoju državu. Želim vam mnogo uspeha i srećan rad".
