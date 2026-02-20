Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zaposlenima u pogonu fabrike "Jumko" u Rudnoj Glavi.

Predsednik Vučić je danas započeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

"Drage dame, znam koliko ste vredne. Postaraću se da do kraja maja budete primljene na stalni rad i da dobijete zaposlenje na neodređeno vreme. Cvet je samo znak pažnje, ali želim da znate da smo dogovorili da za 8. mart sve dame u 'Jumku' imaju poseban dar od države po 20 hiljada dinara", najavio je predsednik Vučić i dodao:

"Hvala vam na marljivosti i dobrom radu za svoju državu. Želim vam mnogo uspeha i srećan rad".

