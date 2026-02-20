Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Kumbrijanović, koja se bavi poljoprivredom u Gornjanu

Predsednik Vučić je danas započeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

"Mnogo je lep kraj u kojem živi porodica Kumbrijanović, tri generacije divnih i vrednih ljudi koji se bave poljoprivredom. Iako me je stigao umor od brojnih puteva i obaveza u prethodnih nekoliko dana, dobro je da sam došao da vidim koliki problem ceo ovaj kraj ima sa putevima.

Ljudima putevi znače život, a mi ćemo probati nešto da uradimo u narednom periodu. Odmah ćemo da uradimo pet kilometara, kako bismo olakšali život meštanima ovog kraja. Putevi su sve, jer ovde narod ne može da živi bez dobrog puta. To je jedino što narod traži. Kako bismo vratili život u ove krajeve i lokalna uprava mora više da se angažuje i razgovara i sluša potrebe svojih građana.