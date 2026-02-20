Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je porodici Kumbrijanović uručio potvrde za četiri objekta za koje su podneli zahtev za upis u katastar.

"Sa vrednim članovima porodice Kumbrijanović u selu Gornjane u Boru, kojima sam uručio potvrde za četiri objekta za koje su podneli zahtev za upis u katastar u okviru inicijative Svoj na svome, koji smo pokrenuli kako bismo ljudima olakšali rešavanje imovinsko-pravnih pitanja.

Ponosan sam na njihovu odgovornost, istrajnost i veru u svoju zemlju. Upravo ovakve porodice, koje rade, grade i planiraju budućnost na svom ognjištu, temelj su snažne i stabilne Srbije", rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je danas započeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

