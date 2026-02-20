Slušaj vest

Studenti su dali podršku "nestranačkoj" Grupi građana "Jedan Tim" u Lučanima, ali su građani prepoznali još jedan pokušaj da se propali političari prodaju kao nestranački.

Dokaz su fotografije Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske strane, koji pod okriljem noći sastanči sa članovima Grupe građana "Jedan Tim", rukovodi njihovim akcijama i, kako se priča po Guči, finansijski podržava te akcije.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.56.21.jpeg
Foto: Kurir

Ovim se potvrđuje ono što se odavno priča, da su propali opozicioni političari preuzeli Grupu građana "Jedan Tim" koja se sprema za izlazak na lokalne izbore i sastavlja listu na kojoj će biti Lučancima dobro poznata lica opozicionih političara.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.56.26.jpeg
Foto: Kurir

Postavlja se pitanje šta je to na sinoćnjem sastanku obećao ili naredio Srđan Milivojević svojim poslušnicima iz Grupe građana "Jedan Tim".

Da li im je naredio da sinoć napadnu prostorije SNS u Lučanima?

Napad na prostorije SNS u Lučanima Izvor: Kurir

I kakve će još sulude nasilničke i kapuljaške akcije Srđan Milivojević i Grupa građana "Jedan Tim" doneti Dragačevcima u ovoj kampanji?!

