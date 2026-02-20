Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa građanima u Boru.

"Hvala vam na divnom dočeku! Moja je želja i mnogo mi je važno da tražim rešenje za puteve, jer oni znače život. Nastavićemo da radimo još više, a Bor i istočna Srbija će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i kada uradimo sve puteve koji su nam u planu.

U Boru plate nisu niske, ali tu imamo dva problema – i dalje imamo jedan deo nezaposlenih i zato moramo da pronađemo još nekog investitora. Ljudi koji ne rade u RTB-u, s pravom misle da treba da imaju bolju ponudu od države.

Drugi problem je zagađenje koje jeste manje, ali ja ću zamoliti mog prijatelja Si Đinpinga da kompanija Ziđin obrati pažnju na to, jer nam treba čist vazduh i zdrava deca u Boru i verujem da ćemo to uspeti da uradimo.

Najveći problem Bora je bolnica. Onako kako izgleda Klinički centar u Beogradu, tako će izgledati i bolnica ovde, najmodernija i na ponos svim Boranima i celom okrugu.

Govorio sam kratko, jer više želim vas da čujem i da odgovaram na pitanja", naveo je predsednik Vučić, koji je danas započeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

