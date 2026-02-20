Slušaj vest

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić izložen je blokaderskoj torturi bez ikakvog razloga!

Blokaderi su povod za okupljanje ispred doma dr Pajića pronašli u zahtevu da zabrani otvaranje kladionice u privatnom lolaku!?

Naime, vlasnik lokala u naselju Benska bara držao je prodavnicu, koju je potom zatvorio i odlučio da iza taj lokal. Na kraju, izdao ga je kladionici. Dakle, reč je o privatnom vlasništvu sa kojim čovek ima pravo da radi šta hoće. Ne postoji niti državna niti opštinska odluka koja može da ga spreči u tome...

Ipak, blokaderima ništa nije sveto, pa su krivca pronašli u, ni krivom ni dužnom, gradonačelniku!?

Nasilju blokadera nema kraja...

