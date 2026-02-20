Slušaj vest

U okviru dvodnevne posete Zaječarskom i Borskom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, između ostalog, boravio i u Boru gde je razgovarao sa građanima, a kada mu se obratila žena po imenu Gordana Karić i ispričala svoj problem, u sali je zavladao muk, a on se uhvatio za glavu.

Naime, gospođa Karić, kao i mnogi drugi građani Bora pre nje, započela je izlaganje svog problema, ističući da ima bolesno dete koje boluje od katarakte i da je četiri puta operisano u Beogradu.

- Lečio se i Nišu od visokog krvnog pritiska i tahikardije. Pije lekove i za pritisak i za srce. Nikada nismo uzeli pomoć države, unazad tri, četiri godine. Inače smo korisnice socijalne pomoći. Međutim, problem je što već 9 meseci ne primim nijedan dinar, Centar za socijalni rad ne govori o čemu je problem. Imam svu dokumentaciju - ispričala je gospođa Karić.

Foto: Marko Karović

Nakon što je završila izlaganje, predsednik ju je upitao da li zna šta Centar za socijalni rad zapravo radi, pa nastavio:

- Nemojte suditi unapred. Samo je važno da napadnemo i viknemo "ua". Je l' znate da oni proveravaju imovinu? - upitao je.

Gordana je na ovo pitanje odgovorila da je u sve upućena, ali da određene stvari ne može da govori tu u sali pred svojim detetom.

- Nemam, gospodine predsedniče, nikakvu imovinu. Imamo kuću u kojoj živimo. Ali čekam nešto već 4, 5 godina, ali to ne mogu da vam pričam sada, ne mogu ispred deteta. Nikada nismo ništa tražili - nastavila je ona.

Predsednik ju je zamolio da kaže o čemu je reč kako bi odmah znali kako da reše problem. Nije ni slutio kakav će odgovor dobiti.

- Ne daju mi. Ja sam staratelj. Ja sam njegova strina, ne daju mi da ga usvojim. Majka mu je preminula, evo sada prvi put kažem. Ispunjavam sve uslove. Govore: "Biće, biće" i na kraju ništa. Ja ga čuvam 13 godina. Nisam htela da sazna ovo od mene na ovakav način. Da mu nisam majka - rekla je ova žena i počela da plače.

Foto: Printscreen

Nakon ovoga se predsednik Vučić uhvatio za glavu. Posle nekoliko trenutaka pauze, uspeo je da nastavi da govori, dok ga je očajna Gordana slušala i čekala da čuje ono za šta se godinama bori. Rekao joj je kako je ona njegova majka jer brine o njemu i vodi o njemu računa.

- Dođe mi da se zajedno sa vama plačem. Tu su stvari i procedure malo komplikovane. Kada sam shvatio problem, nema potrebe za objašnjenjima. Daćemo sve od sebe da vaš problem rešimo, dobićete odgovor do srede. Gledaćemo da pomognemo sve što možemo - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

