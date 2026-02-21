Politika
VUČIĆ NASTAVLJA POSETU ZAJEČARSKOM I BORSKOM OKRUGU: Obići će više mesta, a evo gde će razgovarati sa građanima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.
Vučić će posetiti selo Sastavak kod Knjaževca, zatim Prahovo i selo Klokočevac.
Predsednik će potom obići Kladovo, gde će razgovarati sa građanima.
Vučić je juče obišao selo Jasikovo i domaćinstvo Perice Simeonovića, Rudnu Glavu i pogon fabrike "Jumko", selo Gornjane i domaćinstvo porodice Kumbrijanović, kao i Bor gde je razgovarao sa građanima. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
