Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.

Vučić će posetiti selo Sastavak kod Knjaževca, zatim Prahovo i selo Klokočevac.

Predsednik će potom obići Kladovo, gde će razgovarati sa građanima.

Vučić je juče obišao selo Jasikovo i domaćinstvo Perice Simeonovića, Rudnu Glavu i pogon fabrike "Jumko", selo Gornjane i domaćinstvo porodice Kumbrijanović, kao i Bor gde je razgovarao sa građanima. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

